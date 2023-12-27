В Удмуртии представители Общественного совета продолжают принимать участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии наступающих праздников полицейские Удмуртии при содействии представителей Общественного совета при региональном МВД подготовили подарки для детей из малообеспеченных многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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