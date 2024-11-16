JCI: Ученые выяснили, что COVID-19 заставляет организм подавлять рак

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго (США) обнаружили неожиданный эффект от тяжелой инфекции COVID-19: серьезное заражение коронавирусом стимулирует организм к выделению иммунных клеток с противораковыми свойствами.
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