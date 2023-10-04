Из России в Абхазию с 2024 года будет ходить «Ласточка»

Абхазия в 2023 году смогла дать возможность хорошо отдохнуть большому числу российских туристов. И государство планирует развивать туристическое направление, рассказал в интервью «Известиям» глава республики Аслан Бжания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии