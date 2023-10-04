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Из России в Абхазию с 2024 года будет ходить «Ласточка»

Из России в Абхазию с 2024 года будет ходить «Ласточка»

Абхазия в 2023 году смогла дать возможность хорошо отдохнуть большому числу российских туристов. И государство планирует развивать туристическое направление, рассказал в интервью «Известиям» глава республики Аслан Бжания.

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