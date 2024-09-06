С начала специальной военной операции украинские вооруженные силы понесли потери свыше двух тысяч бойцов из-за деятельности группы высококлассных снайперов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.
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