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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джамал Кроуфорд ответил активисту Умару Джонсону, который критиковал вдову Кобе: «Кто-то делает дела, а те, кто не делает, говорят о них»

Активист обвинил Ванессу Брайант, что она не помогает «темнокожему сообществу». «Умар что-то путает. Ванесса делает для нынешнего и будущих поколений больше, чем большинство других.

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