REUTERS/Kylie Cooper Зять американского лидера Джаред Кушнер принимал участие в телефонном разговоре президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в формате видеоконференции.
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