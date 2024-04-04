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Путин один за другим вытащил из рукава свыше 9 трлн рублей во время обращения к Федеральному собранию, и это не предел

Путин один за другим вытащил из рукава свыше 9 трлн рублей во время обращения к Федеральному собранию, и это не предел

Сегодня 3,2K прочитали Месяц назад президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию, но ажиотаж вокруг его слов не спадает до сих пор.

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