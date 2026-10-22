Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. 23 октября « Питтсбург » примет «Флориду», « Торонто » встретится с « Рейнджерс », «Вегас» сыграет на выезде с « Сент-Луисом », «Калгари» будет противостоять «Миннесоте», « Эдмонтон » проведет матч с «Каролиной».
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