Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин поручил главе МВД обеспечить правопорядок в зонах паводков

Путин поручил главе МВД обеспечить правопорядок в зонах паводков

Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить меры правопорядка в населенных пунктах Курганской и Тюменской областей, где сохраняется угроза подтопления из-за сильных паводков.

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