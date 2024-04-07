Путин поручил главе МВД обеспечить правопорядок в зонах паводков

Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить меры правопорядка в населенных пунктах Курганской и Тюменской областей, где сохраняется угроза подтопления из-за сильных паводков.
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