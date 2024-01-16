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США в Давосе потребуют от Зеленского перейти к обороне — Bloomberg

США в Давосе потребуют от Зеленского перейти к обороне — Bloomberg

Вашингтон хочет, чтобы Киев сменил стратегию в конфликте на Украине с наступления на оборону, пишет автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут.

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