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Ворачова покинула Австралию. Ее визу аннулировали после начала дела Джоковича

МИД Чехии сообщил, что 81-я ракетка мира в паре Рената Ворачова в субботу покинула Австралию. Пограничная служба Австралии аннулировала ее визу после начала дела Новака Джоковича.

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