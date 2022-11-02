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Во сколько играют Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед, Лига Европы УЕФА, 3 ноября, время начала матча

Во сколько играют Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед, Лига Европы УЕФА, 3 ноября, время начала матча

В четверг, 3 ноября, сыграют Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».

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