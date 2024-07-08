«Пора положить этому конец»: Байден отказался завершать президентскую кампанию

Президент США Джо Байден в письме к демократам Конгресса решительно выступил против призывов снять свою кандидатуру и призвал положить конец внутрипартийной драме, которая раздирает демократов после его унылого выступления на публичных дебатах.
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