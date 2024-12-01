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В Таллин прибыли шесть кораблей первой постоянной морской группы НАТО

В Таллин прибыли шесть кораблей первой постоянной морской группы НАТО

В Таллин прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Как сообщает ТАСС, в минувшие пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, в Старом порту столицы пришвартовались фрегат HMS Iron Duke, французский фрегат FS Auvergne, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, норвежский штабной корабль HNoMS Maud, фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Van Amstel и патрульный корабль FS Commandant Blaison.

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