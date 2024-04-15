Власти Смоленска отреагировали на ситуацию со скандальным баром возле школы и Дома культуры

В питейном заведении торгуют просроченным алкоголем, а посетители дебоширят в округе, пожаловались смоляне Администрация Смоленска направит уведомление в Роспотребнадзор о необходимости проверки бара и его торговли на улице Седова, возле школы №23 и Дома культуры «Сортировка».