Депутат Чепа: начало урегулирования на Украине до конца 2024 года маловероятно

Начало урегулирования украинского конфликта до конца 2024 года маловероятно. Соответствующую точку зрения выразил депутат Государственной Думы Алексей Чепа, который стал собеседником интернет-издания «Лента.
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