Кристиан Бэйл и Роберт Паттинсон озвучили новый мультфильм Хаяо Миядзаки

«Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря. «Мальчик и птица» Кадр из мультфильмаВ сети появился новый англоязычный постер «Мальчика и птицы» «Мальчик и птица» ПостерСюжет «Мальчика и птицы» основан на одноименном романе Ёсино Гэндзабуро, который рассказывает о 15-летнем японском школьнике по прозвищу Коперу после смерти его отца.