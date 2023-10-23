Кристиан Бэйл и Роберт Паттинсон озвучили новый мультфильм Хаяо Миядзаки

«Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря. «Мальчик и птица» Кадр из мультфильмаВ сети появился новый англоязычный постер «Мальчика и птицы» «Мальчик и птица» ПостерСюжет «Мальчика и птицы» основан на одноименном романе Ёсино Гэндзабуро, который рассказывает о 15-летнем японском школьнике по прозвищу Коперу после смерти его отца.
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