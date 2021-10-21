Любопытно, однако

72 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Петров
    На мой взгляд, мавзолей оставить, глава государства должен на нем принимать парады и т.п. а не драпировать стыдливо к...Что делать с мавз...
  • Виктор Козодоев
    опять кому то что то помешало, что за дебилизмЧто делать с мавз...
  • Забир Халимов
    Не трожьте!!!Что делать с мавз...

Почему России приходится держать Северный Кавказ?

Почему России приходится держать Северный Кавказ?

автор - илья ильин В этой статье я хотел бы поговорить почему мы терпим Северный Кавказ.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Владимир Соловьев
Прежде чем писать такие статьи, надо побывать на Кавказе, хоть не много понять этот народ и не домысливать о чём не имеешь представления.
Дмитрий Гурин
В Москву, Питер и т.д. приезжает в основном молодняк и при отсутствии контроля со стороны старейшин пускаются во все тяжкое. Пусть что ни будь подобное устроят в Новочеке (Новочеркасске) или Ростове-на-Дону. Раки в Донце и Дону будут довольны. Да и в Краснодарском крае со Ставропольем они уже не бесятся. Чревато с дальнейшими проблемами с главами тейпов.

Картина дня

наверх