Почему России приходится держать Северный Кавказ?

Любопытно, однакоПолитикаПочему России приходится держать Северный Кавказ? автор - илья ильин В этой статье я хотел бы поговорить почему мы терпим Северный Кавказ.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевПрежде чем писать такие статьи, надо побывать на Кавказе, хоть не много понять этот народ и не домысливать о чём не имеешь представления.Дмитрий ГуринВ Москву, Питер и т.д. приезжает в основном молодняк и при отсутствии контроля со стороны старейшин пускаются во все тяжкое. Пусть что ни будь подобное устроят в Новочеке (Новочеркасске) или Ростове-на-Дону. Раки в Донце и Дону будут довольны. Да и в Краснодарском крае со Ставропольем они уже не бесятся. Чревато с дальнейшими проблемами с главами тейпов.Комментировать
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