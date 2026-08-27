Сергей Собянин рассказал о работе лабораторий городских служб Москвы

О том, как работают собственные лаборатории городских служб Москвы, рассказал Сергей Собянин. Они есть у организаций из разных направлений городского хозяйства, при этом каждое подразделение занимается своими профильными задачами.
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