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Левый берег

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Сергей Собянин рассказал о работе лабораторий городских служб Москвы

О том, как работают собственные лаборатории городских служб Москвы, рассказал Сергей Собянин. Они есть у организаций из разных направлений городского хозяйства, при этом каждое подразделение занимается своими профильными задачами.

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