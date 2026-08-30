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Пьяный пензяк напал на жену, когда она успокаивала плачущего ребёнка

Пьяный пензяк напал на жену, когда она успокаивала плачущего ребёнка

Пензенские следователи завершили уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего парня. В порыве злости он едва не задушил свою супругу.

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