Квартира вспыхнула в жилом доме в Петрозаводске по неизвестной причине

Деревянный дом едва не сгорел, но пожар потушили, а людей спаслифото: pixabay.com Вчера днем в 15 часов 02 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном 8-ми квартирном деревянном жилом доме на улице Советской.