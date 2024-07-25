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Царьград

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"Либо мертвы, либо истощены": Первый честный доклад о критическом состоянии ВСУ из Европы. Государственные СМИ о катастрофе и кризисе

"Либо мертвы, либо истощены": Первый честный доклад о критическом состоянии ВСУ из Европы. Государственные СМИ о катастрофе и кризисе

Первый честный доклад о критическом состоянии ВСУ прозвучал в пределах Евросоюза – Бельгийские государственные СМИ выложили в своём репортаже как на духу.

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