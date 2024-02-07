Российский танкист более суток сдерживал атаки ВСУ. Он уничтожил десятки солдат противника, не допустив прорыва

Танкист Моисеев сутки сдерживал атаки ВСУ и уничтожил десятки солдат противника Российский танк под управлением механика-водителя Николая Моисеева более суток сдерживал атаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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