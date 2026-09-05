Вован, ты где?Бойцы ВС РФ пытаются найти гауляйтера Святогорска, который ранее публиковал отложенные консервы и утверждал, что ВСУ контролируют Святогорск.
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