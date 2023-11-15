Восемь брошенных без еды детей спасли полицейские в Красноярском крае

Восьмерых брошенных без еды детей спасла полиция в Красноярском крае. Дети в возрасте от 1 года до 15 лет были оставлены матерью с пьяными малознакомыми людьми в одном из труднодоступных населенных пунктов Енисейского района.
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