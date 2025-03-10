К нагнетанию военной напряжённости странами НАТО на Балтике

Норвежский фрегат «Отто Свердруп» (HNoMS Otto Sverdrup F312). Этот корабль участвует в операции НАТО «Балтийский часовой», которую стоит рассматривать как прелюдию к силовой операции против нашего судоходства.
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