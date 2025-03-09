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Царьград

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Летевший в Индию 10 часов самолёт развернули из-за переполненных туалетов

Летевший в Индию 10 часов самолёт развернули из-за переполненных туалетов

Около 300 человек бесцельно провели в небе 10 часов.Летевший из Чикаго в Дели Boeing 777-300ER развернули из-за переполненных и засорившихся туалетов.

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