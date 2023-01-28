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Михеев об игре с травмой колена: «Упорно работали с медиками, чтобы найти способы. Это было испытанием»

Илья Михеев рассказал о своей травме колена и предстоящей операции.  Сегодня было объявлено, что 28-летний форвард «Ванкувера» выбыл до конца сезона.

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