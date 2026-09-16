Ожидается аномалия в зоне СВО. Изменить ничего нельзя

Синоптик Евгений Тишковец предупредил: юг России и Донбасс ждёт аномально тёплая и мокрая зима. Бесконечные оттепели, дожди и туманы создадут сильнейшую распутицу, которая способна повлиять на характер боевых действий — от логистики до применения беспилотников.