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Царьград

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Ожидается аномалия в зоне СВО. Изменить ничего нельзя

Ожидается аномалия в зоне СВО. Изменить ничего нельзя

Синоптик Евгений Тишковец предупредил: юг России и Донбасс ждёт аномально тёплая и мокрая зима. Бесконечные оттепели, дожди и туманы создадут сильнейшую распутицу, которая способна повлиять на характер боевых действий — от логистики до применения беспилотников.

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