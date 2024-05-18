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Леонид Федун: «Джикия – легенда «Спартака». Он оставил очень яркий след в российском футболе»

Сегодня красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона.  – Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе.

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