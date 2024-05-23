Полицейский патруль на квадроцикле вызвал возмущение у отдыхающих в Анапе

Инцидент с участием сотрудников полиции произошел на одном из пляжей Анапы. Патрульный квадроцикл, предназначенный для патрулирования береговой линии, был замечен местными жителями и отдыхающими на пляже, которые выразили свое недовольство высокой скоростью движения транспортных средств.