Полицейский патруль на квадроцикле вызвал возмущение у отдыхающих в Анапе

Инцидент с участием сотрудников полиции произошел на одном из пляжей Анапы. Патрульный квадроцикл, предназначенный для патрулирования береговой линии, был замечен местными жителями и отдыхающими на пляже, которые выразили свое недовольство высокой скоростью движения транспортных средств.
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