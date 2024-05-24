Еврокомиссар Варгейи угрожал смертью премьер-министру Грузии за нежелание стать жертвой переворота

Еврокомиссар ВаргейиПремьер Грузии рассказал об угрозах со стороны одного еврокомиссара Один из еврокомиссаров попытался припугнуть премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе судьбой главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого недавно было совершено покушение.
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