Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Еврокомиссар Варгейи угрожал смертью премьер-министру Грузии за нежелание стать жертвой переворота

Еврокомиссар Варгейи угрожал смертью премьер-министру Грузии за нежелание стать жертвой переворота

Еврокомиссар ВаргейиПремьер Грузии рассказал об угрозах со стороны одного еврокомиссара Один из еврокомиссаров попытался припугнуть премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе судьбой главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого недавно было совершено покушение.

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Комментарии
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Tania Еременко
Грузин - не трус! Не испугается пе ди ка. Дай ему Бог выстоять!
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