Доцент Осянин: в регионах России ввели три диапазона потребления электричества

В 2025 году в большинстве регионов ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Однако это затронет не всех, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им.
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