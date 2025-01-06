Доцент Осянин: в регионах России ввели три диапазона потребления электричества

В 2025 году в большинстве регионов ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Однако это затронет не всех, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им.