Лавров выразил соболезнования Ван И по поводу землетрясения в Тибете

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил свои соболезнования главе МИД Китая Ван И по факту землетрясения в Тибетском автономном районе КНР "Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Тибетском автономном районе Китая землетрясением, повлекшим значительные человеческие жертвы и разрушения.
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