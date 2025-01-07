Лавров выразил соболезнования Ван И по поводу землетрясения в Тибете

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил свои соболезнования главе МИД Китая Ван И по факту землетрясения в Тибетском автономном районе КНР "Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Тибетском автономном районе Китая землетрясением, повлекшим значительные человеческие жертвы и разрушения.