Расчеты «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожили орудие и пункт управления дронами ВСУ

Расчеты гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» в ходе выполнения боевых задач уничтожили орудие и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области.
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