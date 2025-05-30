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Расчеты «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожили орудие и пункт управления дронами ВСУ

Расчеты «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожили орудие и пункт управления дронами ВСУ

Расчеты гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» в ходе выполнения боевых задач уничтожили орудие и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области.

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