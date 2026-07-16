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Искусство

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ТНТ и Okko начали съёмки комедии «Всё, что было в горах»

ТНТ и Okko начали съёмки комедии «Всё, что было в горах»

Проект насчитает 16 серий по 24 минуты, производством занимаются Norm Production и ComEx. Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko запустили производство комедийного сериала «Всё, что было в горах».

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