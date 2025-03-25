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Взрыв газа в Махачкале: эвакуировано 150 человек, пострадали два жителя

Взрыв газа в Махачкале: эвакуировано 150 человек, пострадали два жителя

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа на седьмом этаже, вызвавший пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 150 человек.

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