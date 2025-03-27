Опасный перекус. Врач Жарова раскрыла, какое блюдо из картошки ведет к раку

Почему одно из самых любимых детьми блюд — чипсы — им есть нельзя? Об этом aif.ru рассказал старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Мария Жарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии