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Крымская газета

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Конкурсы, игры и сюрпризы: в Симферополе пройдёт «Не просто субботник»

Конкурсы, игры и сюрпризы: в Симферополе пройдёт «Не просто субботник»

В эту субботу, 24 августа, в Симферополе состоится экологическое событие – «Не просто субботник». Который поможет не только сделать город чище и красивее, но и шанс встретиться с единомышленниками, провести время на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями.

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