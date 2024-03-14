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ВС США заявили об уничтожении четырех беспилотников и одной ракеты в Йемене

ВС США заявили об уничтожении четырех беспилотников и одной ракеты в Йемене

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки поделились информацией об уничтожении четырех беспилотников и одной ракеты типа «земля-воздух» в районах Йемена, который в настоящий период контролируются хуситами, представляющими движение «Ансар Аллах».

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