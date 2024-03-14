ВС США заявили об уничтожении четырех беспилотников и одной ракеты в Йемене

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки поделились информацией об уничтожении четырех беспилотников и одной ракеты типа «земля-воздух» в районах Йемена, который в настоящий период контролируются хуситами, представляющими движение «Ансар Аллах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии