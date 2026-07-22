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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков об алкоголе: «Отношусь лояльно. В отпуске могу выпить, условно, бокал просекко»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своем отношении к алкоголю. — Ты когда-нибудь пробовал алкоголь? — Да, врать смысла нет.

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