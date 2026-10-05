В Новосибирске введут штрафы до 200 тысяч за склонение к аборту

Правительство Новосибирской области внесёт в региональный парламент проект поправок в закон об административных правонарушениях, предусматривающий штрафы за уговоры, подкуп, угрозы и другие формы давления на женщин с целью склонения к аборту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- ВХ Трамп: США продаю...
- "Зеленский проигр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым