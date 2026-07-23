Премьер-министр Ирландии Мартин прибыл в Киев

В Киев прибыл премьер Ирландии Михол Мартин, сообщает портал Irish Examiner. «В ходе своего визита в украинскую столицу он посетит Верховную Раду и встретится с её спикером, чтобы обсудить переговоры о вступлении Украины в ЕС и программу внутренних реформ», — говорится в сообщении.