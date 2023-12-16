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В Ижевске собрали первые электромобили «Ларгус»

В Ижевске собрали первые электромобили «Ларгус»

﻿﻿15 декабря 2023 года производственную площадку «ЛАДА-Ижевск» с рабочим визитом посетил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, который в компании главы Удмуртской Республики Александра Бречалова продемонстрировал журналистам запуск нового автомобиля масштабный проект – начало производства LADA e-Largus.

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