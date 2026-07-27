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Царьград

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Дмитрий Колдун назвал донорство Павла Дурова психическим расстройством

Дмитрий Колдун назвал донорство Павла Дурова психическим расстройством

Певец Дмитрий Колдун оценил донорство биоматериала Павлом Дуровым как психическое расстройство. Артист считает, что стремление предпринимателя стать отцом множества детей нельзя считать альтруизмом, даже при помощи другим семьям.

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