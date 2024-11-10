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Царьград

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Врачи рассказали, как правильно пить воду по утрам

Врачи рассказали, как правильно пить воду по утрам

Оптимальным выбором считается обычная вода комнатной температуры.По информации издания «Московский комсомолец», китайские медицинские специалисты поделились важными рекомендациями по поводу утреннего употребления воды.

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