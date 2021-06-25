Боррель подготовит новые санкции против России по поручению 27 стран ЕС

Политика СегодняПолитикаБоррель подготовит новые санкции против России по поручению 27 стран ЕС Лидеры 27 стран Евросоюза обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с поручением подготовить санкции против России.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWРwarig РыжаковПлевали мы на гейропу с большой колокольни, пора бы им это уже понять.александр волочугинда они просто дегенераты, о чем с ними можно разговаривать, у них видно интелект давно отсутствуетКомментировать
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