Парламентская газета

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Андрей Клишас: борьба с пытками должна носить системный характер

Андрей Клишас: борьба с пытками должна носить системный характер

Под занавес осенней сессии в центре внимания СМИ и общественности оказались сразу три громких законопроекта, в числе авторов которых были глава Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и его думский коллега Павел Крашенинников.

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