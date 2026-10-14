Но до серийного производства ещё 3-5 лет Китайская компания Landau Flint впервые публично показала прототип источника экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), предназначенного для высокоточной фотолитографии при производстве микросхем.
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