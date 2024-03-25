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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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По сообщению инсайдера ESPN Тима Макмэна, Алперен Шенгюн может вернуться в строй до конца сезона

«Есть теоретический шанс на возвращение Шенгюна в регулярном чемпионате. Когда он травмировался, он избежал тяжелого повреждения, но это все равно было серьезное растяжение.

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